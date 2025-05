Grosso guaio per Donald Trump | una Corte Usa boccia i dazi | Sono illegali

Un grosso guaio per Donald Trump, poiché la US Court of International Trade ha temporaneamente bloccato i suoi dazi, considerandoli illegali. I giudici hanno stabilito che il presidente non ha l’autorità di imporre tariffe globali senza l’approvazione del Congresso, mettendo in discussione una decisione chiave della sua politica commerciale.

C’è un giudice anche in America. La Us Court of International Trade ha bloccato temporaneamente i dazi di Donald Trump. Secondo i giudici sono illegali perché il presidente non ha l’autorità di imporre tariffe globali, ma per farlo deve necessariamente passare attraverso il Congresso. L’amministrazione ha annunciato già appello contro i «giudici non eletti». Il presidente si è anche irritato per il soprannome affibbiatogli da un giornalista del Financial Times, che lo ha chiamato “ Taco Trade “, ovvero “ Trump always chickens out “: Trump torna sempre in dietro. Il riferimento è al tira e molla con Cina e Unione Europea. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Grosso guaio per Donald Trump: una Corte Usa boccia i dazi: «Sono illegali»

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita. 🔗continua a leggere

