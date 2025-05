Grimaldi agenti di viaggio da tutta la Campania per l’evento a bordo dell’Europa Palace nel porto di Napoli

Scopri l'evento esclusivo di Grimaldi Lines: oltre 120 agenti di viaggio provenienti da tutta la Campania si sono incontrati a Napoli a bordo dell'Europa Palace, vivendo un'esperienza immersiva dedicata ai loro prodotti e servizi. Un'occasione unica di confronto e networking nel suggestivo scenario del porto di Napoli, promossa da leader nel settore dei trasporti marittimi.

Oltre 120 agenti di viaggio provenienti da tutta la Campania hanno partecipato ieri a Napoli a un evento esclusivo promosso da Grimaldi Lines e Grimaldi Lines Tour Operator per presentare i propri prodotti e servizi. Un'occasione di incontro e dialogo che si è trasformata in una vera esperienza immersiva, dove la nave stessa è diventata protagonista: apprezzata per l'eleganza degli ambienti e la qualità dei servizi, l'Europa Palace ha offerto il contesto ideale per valorizzare i punti di forza della Compagnia. "Da molti anni stiamo costruendo con il mondo dell'intermediazione una collaborazione di valore – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Attraverso strumenti concreti come questo evento, le agenzie non sono più semplici fornitori, ma veri partner.