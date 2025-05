Gridò Palestina libera a Meloni | licenziata una maschera della Scala di Milano Sala | Voglio capire le ragioni

Una ragazza della Scala di Milano è stata licenziata dopo aver gridato “Palestina libera” durante un evento con Giorgia Meloni, suscitando commenti e domande sulle ragioni di questa decisione. La vicenda solleva riflessioni sul rispetto delle norme e sulla libertà di espressione in contesti pubblici e culturali.

Questa storia ha un soggetto, ma non un nome. Il soggetto è una ragazza, una maschera, licenziata dalla Scala di Milano per aver urlato “ Palestina libera ” il 4 maggio scorso, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni entrava nel teatro per un concerto organizzato in occasione del meeting annuale dell’Asian Development Bank. C’è appunto il soggetto, c’è la storia, ma non c’è il nome della maschera. L’unica cosa che trapela, dopo aver parlato con i sindacati del teatro, è che la ragazza è una “ studentessa universitaria ”. Non vogliono dire altro, i sindacati. E non vuole uscire allo scoperto lei, nel timore, dicono ancora i rappresentanti sindacali, “di altre possibili ritorsioni e minacce ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it