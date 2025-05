Grazie a Leone XIV e Donald Trump l’Occidente può davvero rinascere

Grazie a figure storiche come Leone XIV e a leader contemporanei come Donald Trump, l’Occidente può trovare nuove strategie per rinascere e rafforzarsi. Secondo l’ex senatore Simone Pillon, il focus di quest’anno sulle tematiche degli USA e delle figure chiave come Trump e papa Prevost rivela come idee diverse possano sfidare la globalizzazione woke e ridare slancio ai valori occidentali.

L’ex senatore Simone Pillon promotore di «Tavole di Assisi»: «Quest’anno il focus sarà sugli Usa, la terra del tycoon e di papa Prevost. Figure diverse, ma che daranno entrambe filo da torcere alla globalizzazione woke». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Grazie a Leone XIV e Donald Trump l’Occidente può davvero rinascere»

“Negoziamo per la pace”: Leone si offre come mediatore. Zelensky: grazie, noi pronti - In un contesto teso, il Leone offre il suo ruolo di mediatore per la pace, con Zelensky pronto ad accogliere l'iniziativa. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Grazie Leone Xiv Donald Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Vance e Rubio incontrano il Papa: Relazioni Usa-Vaticano più forti; Papa Leone XIV alla basilica di San Paolo: «Dio mi dia la grazia di rispondere fedelmente alla sua chiamata»; Incontro Papa Leone XIV-JD Vance: consegnato invito di Trump ad andare negli Usa - LaPresse; Papa: «No alla corsa agli armamenti, oggi è il tempo di costruire ponti». Incontro con Vance in Vaticano, poi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Leone XIV: “L'Ucraina attende una pace giusta”. Zelensky: "Grazie per offrire piattaforma negoziati" - Trump, lunedì parlerò con Putin e Zelensky Domani alle ore 10 (le 16 in Italia) parlerò al telefono con il presidente della Russia Vladimir Putin. I temi della conversazione saranno fermare il 'bagno ... 🔗Da msn.com

Le prime volte di Prevost: così Leone XIV entra nella storia - Leone XIV è il primo Papa statunitense, il primo agostiniano, il primo a esordire dopo l’elezione parlando anche in una lingua diversa dall’italiano. E il primo a venire da una città, Chicago, dove ... 🔗Scrive tpi.it

Papa Leone XIV e Donald Trump, che rapporto avranno l'americano Prevost e il Presidente Usa - le critiche a Vance e lo scontro sui migranti Papa Leone XIV e Donald Trump non si conoscono ma alcune dichiarazioni di Robert Prevost, che quando era ancora cardinale si era espresso criticamente ... 🔗Scrive youmedia.fanpage.it