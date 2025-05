Gratta e Vinci lombardia fortunata | maxi vincita nel Comasco che cambia la vita

Scopri le ultime notizie sui Gratta e Vinci in Lombardia, dove la fortuna ha sorriso a tre giocatori con vincite che superano i 2,4 milioni di euro, tra cui una maxi vincita nel Comasco che cambia la vita. Le vincite si sono registrate in diverse zone della regione, dimostrando quanto la fortuna possa essere sempre dietro l'angolo.

La fortuna bacia la Lombardia con tre importanti vincite al Gratta e Vinci, che hanno portato ai fortunati giocatori oltre 2,4 milioni di euro complessivi. Le tre giocate vincenti sono state registrate a Bagnolo Cremasco (CR), Cabiate (CO) e Paderno Dugnano (MI), in punti vendita diversi ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Gratta e Vinci, lombardia fortunata: maxi vincita nel Comasco che cambia la vita

