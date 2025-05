Gratta e Vinci in Lombardia premi per oltre 24 milioni di euro Ecco dove

Scopri dove sono state vinte oltre 24 milioni di euro in premi Gratta e Vinci in Lombardia, tra cui importanti vincite a Bagnolo Cremasco, Cabiate e Paderno Dugnano. Questo territorio si conferma come una delle zone più fortunate d'Italia per le lotterie istantanee, con premi che superano i 2,4 milioni di euro.

Milano, 29 maggio 2025 – Non saranno gli oltre 35 milioni vinti al SuperEnalotto in quel di Desenzano ma la Lombardia incassa tre importanti vincite al Gratta e Vinci, per complessivi oltre 2,4 milioni di euro complessivi. Le tre giocate vincenti sono state registrate a Bagnolo Cremasco (Cremona), Cabiate (Como) e Paderno Dugnano (Milano). Bagnolo Cremasco. Il colpo più ricco – segnala l'agenzia Agimeg – è stato centrato a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, dove un biglietto della serie "Il Turista per Sempre" ha regalato un premio complessivo di 1.768.625 euro. Il vincitore si è portato a casa il premio suddiviso in: 300.

