Grande successo per la presentazione del libro 21 mila passi Un’anima in viaggio a Chieti Scalo

Grande successo di pubblico a Chieti Scalo per la presentazione di "21 mila passi. Un’anima in viaggio" di Matteo Paciocco, presso l’ex centro sociale San Martino. L’evento, inserito nel programma de Il Maggio dei Libri, ha conquistato il pubblico con emozionanti testimonianze e un’affluenza significativa.

Grande partecipazione di pubblico all’ex centro sociale San Martino di Chieti Scalo, sede operativa dell’associazione Erga Omnes, in occasione della presentazione del libro “21 mila passi. Un’anima in viaggio” di Matteo Paciocco, inserita nel programma nazionale de Il Maggio dei Libri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Grande successo per la presentazione del libro “21 mila passi. Un’anima in viaggio” a Chieti Scalo

Sala Consilina, grande partecipazione ed entusiasmo alla presentazione della Pro Loco Cosilinum - A Sala Consilina, grande entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la presentazione della Pro Loco Cosilinum Aps, ufficialmente riconosciuta dalla Regione Campania. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Grande Successo Presentazione Libro Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Salone del libro di Torino: successo per le presentazioni CAI Edizioni; Le parole tra noi leggere | La XXXVII edizione; Libri: un grande successo lo stand toscano al Salone di Torino; Un Grande Successo per la Presentazione del Libro: “Il Tempo del Perdono” di Don Francesco Cristofaro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Successo per la presentazione del libro “Il Gender esiste” di Rossano Sasso a Civitavecchia - Presenti parlamentari, rappresentanti istituzionali e cittadini per discutere di educazione, identità e libertà di opinione ... 🔗Secondo civonline.it

Salone del Libro: grande successo di pubblico per Pianezza nella prima giornata di Fiera - Grande successo di pubblico per lo stand del Comune di Pianezza, protagonista all’Oval del Lingotto in una posizione strategica e di grande visibilità, situato proprio di fronte allo stand della RAI. 🔗Segnala torinofree.it

Festival dello Sviluppo Sostenibile. A Ravenna grande successo per la presentazione del libro di Ivano Dionigi - "Siamo la città dei mosaici: e il libro di Ivano Dionigi è un mosaico di aspetti, culturali, storici e didattici". Lo ha detto Antonio Patuelli, ... 🔗Come scrive ravennanotizie.it