Grande Fratello Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta dopo l’incontro | ‘L’ho bloccata’

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sulla sua deludente rottura con Shaila Gatta, svelando dettagli piccanti in un'intervista post-GF. "L’ho bloccata" è una frase che fa eco a un trend sempre più diffuso: relazioni nate sotto i riflettori che si spengono tra polemiche e social. Un invito a riflettere su come la fama possa complicare i legami personali. La domanda resta: è davvero possibile restare amici dopo tutto questo?

Due mesi dopo la fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della rottura con Shaila Gatta. Una relazione nata nella casa e finita in diretta, tra accuse social e dolore personale. Il confronto dopo la rottura: ‘Volevo restare suo amico’. “È entrata a gamba tesa per passare da vittima” – dice Lorenzo Spolverato in un’intervista a Fanpage. Secondo lui, la relazione è stata consapevole e condivisa fino alla rottura decisa da Shaila, avvenuta quando lei è uscita dalla Casa, una settimana prima della finale. Dopo la fine del reality, i due si sono incontrati a Milano: “Solo un abbraccio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta dopo l’incontro: ‘L’ho bloccata’

