Graduatorie terza fascia ATA | le scuole verificano validità CIAD su Accredia e depennano gli aspiranti senza certificazione INDICAZIONI

Scopri le ultime novità sulle graduatorie di terza fascia ATA: le scuole di Cosenza stanno verificando la validità del titolo CIAD tramite Accredia, depennando gli aspiranti privi di certificazione. Un'importante nota dell'Ambito territoriale offre indicazioni utili per la ri-valutazione e la rettifica delle domande, garantendo aggiornamenti e trasparenza nelle graduatorie.

L'Ambito territoriale di Cosenza ha pubblicato un'utile nota con le indicazioni per le scuole impegnate con le funzioni SIDI che consentono la ri-valutazionerettifica del titolo CIAD dichiarato in domanda dagli aspiranti di terza fascia ATA. Le graduatorie saranno riformulate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: domande chiuse. Cosa succede ora? - Il 12 maggio si sono chiuse le domande sul portale Istanze Online per lo scioglimento della riserva per gli aspiranti ATA di terza fascia.

