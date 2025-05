Graduatorie Terza Fascia ATA | al via le verifiche sulla CIAD e i depennamenti nota

Il mondo della scuola è in fermento: le graduatorie di terza fascia ATA si aggiornano con nuove verifiche sulla CIAD. L'Ambito Territoriale di Cosenza ha avviato un'importante operazione di controllo, svelando potenziali depennamenti. Questo trend mette in luce l'importanza delle certificazioni competenze digitali, fondamentali in un'epoca sempre più tech-oriented. È il momento di riflettere su quanto siano cruciali le qualifiche nella formazione professionale degli educatori!

L'Ambito Territoriale di Cosenza ha diffuso una nota operativa rivolta alle scuole, con le istruzioni per la gestione delle funzioni del sistema SIDI relative alla ri-valutazione o rettifica del titolo CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale), indicato nelle domande dai candidati di terza fascia del personale ATA. Questa fase è essenziale per la riformulazione delle graduatorie.

Graduatorie terza fascia ATA: le scuole verificano validità CIAD su Accredia e depennano gli aspiranti senza certificazione. INDICAZIONI

