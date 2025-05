Gracia rivela il tradimento la passione di Miguel e le indagini su Oscar

Scopri le ultime novità di "Ritorno a Las Sabinas" per il 29 maggio 2025, un episodio ricco di emozioni e colpi di scena su Rai1. Gracia rivela il tradimento, mentre si svelano le passioni di Miguel e le indagini su Oscar, portando a un intreccio di rivelazioni che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Le novità della puntata di Ritorno a Las Sabinas per il 29 maggio 2025 sono davvero intense. In questo episodio, che andrà in onda alle 16.00 su Rai1, diversi intrecci sentimentali e familiari prenderanno una piega decisiva. Il clima è carico di emozioni e colpi di scena che travolgeranno i protagonisti. Rivelazioni e confessioni La .

