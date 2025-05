GPS 2025 docenti esclusioni dagli elenchi aggiuntivi per mancanza del titolo d’accesso

Scopri le ultime novità relative alle GPS 2025: l'Ufficio Scolastico di Bari ha pubblicato gli elenchi aggiuntivi per la prima fascia, evidenziando le esclusioni dei docenti per mancanza del titolo di accesso. Approfondisci come queste esclusioni influiranno sull'assegnazione degli incarichi nel prossimo anno scolastico.

Elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia per l'anno scolastico 202526. L'Ufficio Scolastico di Bari ha pubblicato l'elenco degli aspiranti esclusi per mancanza del titolo di accesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi GPS 2025, a Roma "notevole numero di domande". Dal 3 giugno scuole polo al lavoro - Dal 3 giugno, le scuole polo di Roma sono al lavoro per gestire un notevole numero di domande relative agli elenchi aggiuntivi GPS 2025.

