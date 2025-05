Gormiti-The New Era Game a Jesi | oltre 2000 studenti al Palatriccoli per la finale nazionale

Gormitithe New Era Game a Jesi ha coinvolto oltre 2.000 studenti provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati al palazzetto Triccoli per diventare gli “Eroi della Terra” in un evento ricco di energia, educazione ambientale e spirito di squadra. Un momento memorabile che promuove il rispetto per l’ambiente attraverso il gioco e l’educazione condivisa.

