GONE |  L’ultima frontiera della fantascienza arriva in Italia con Star Comics

Scopri *GONE*, l'ultima frontiera della fantascienza in arrivo in Italia grazie a Star Comics, con il suo primo volume cartonato a colori firmato da Jock, vincitore degli Eisner Awards 2022. Questo debutto come autore completo apre un nuovo eccitante capitolo nel mondo dei fumetti creator-owned, in uscita il 3 giugno in fumetteria, libreria e store online.

Star Comics porta in Italia per l'etichetta Astra GONE, il volume cartonato a colori che segna il debutto di Jock (già vincitore agli Eisner Awards nel 2022 insieme a Jeff Lemire con Snow Angels ) come autore completo di un progetto creator-owned. In arrivo in fumetteria, libreria e store online il 3 giugno, il volume è la prima pubblicazione non antologica dell'innovativo editore DSTLRY. GONE si presenta come un'intrigante serie fantascientifica immersa nell'oscurità, un'opera che si distingue nettamente nel panorama narrativo contemporaneo. Su un pianeta lontano e fortemente impoverito, la bassa manovalanza si guadagna da vivere rifornendo astronavi.

