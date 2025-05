Gomorra albanese oltre 100 anni di carcere alle bande del boss che si proclama Dio e a quella di ' Ufo'

La Cassazione ha sancito la conclusione di un lungo capitolo di criminalità organizzata, con oltre 100 anni di carcere complessivi per le bande legate al boss albanese che si proclama Dio e a quella di Ufo, noto Ermal Arapaj. L'operazione ha smantellato i gruppi legati alla cosca di Elvis Demce, delfino di Fabrizio Piscitelli, e quella di Ufo, contribuendo a combattere il traffico e la violenza nel territorio.

