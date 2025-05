Golden power | cos’è significato e come funziona

Il termine "golden power" si riferisce a uno strumento normativo utilizzato dai governi sovrani per controllare e regolamentare operazioni finanziarie strategiche, proteggendo così gli interessi nazionali. Comprendere come funziona questa restrizione è fondamentale per analizzare le operazioni di grandi gruppi come UniCredit e Banco Bpm nel contesto delle fusioni e acquisizioni.

Negli articoli sull’Ops di UniCredit su Banco Bpm torna più volte l’espressione ‘ golden power ’. Di cosa si tratta? È uno strumento normativo, previsto in alcuni ordinamenti giuridici, che permette al governo di un Paese sovrano di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie, allo scopo di tutelare l’interesse nazionale in settori e filiere strategiche, per evitare che finiscano in mano straniera ed evitare che le aziende bersaglio cadano vittima di operazioni finanziarie ostili. Le cose da sapere. Cosa è il golden power. La sede di Banco Bpm (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Golden power: cos’è, significato e come funziona

