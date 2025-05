Golden Gala il velocista sannita Catalano all’Olimpico di Roma

Il Golden Gala 2025, in programma il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, è uno degli eventi più attesi dell’atletica internazionale, attirando le migliori stelle mondiali. Tra gli atleti protagonisti ci sarà anche il velocista sannita Massimiliano Catalano, rappresentante della Libertas Benevento, pronto a portare le sue ottime performance sotto i riflettori di questa prestigiosa manifestazione.

Il 6 giugno, nello stadio Olimpico di Roma, si svolgerà il Golden Gala 2025, un meeting internazionale che vedrà impegnate le stelle mondiali dell'atletica leggera. La Libertas Benevento, con immenso orgoglio e soddisfazione, sarà presente all'evento con il velocista master Massimiliano Catalano, invitato dalla direzione del meeting in quanto detentore della migliore prestazione nazionale dei 100 metri della categoria di appartenenza.

