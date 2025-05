Gli ultimi istanti di vita di Martina Carbonaro | il filmato che la ritrae insieme al suo assassino | VIDEO

Il video esclusivo mostrato dal Tg1 svela gli ultimi momenti di vita di Martina Carbonaro, la giovanissima vittima di Afragola, ripresa poco prima dell’atroce tragedia. Le immagini, che ritraevano Martina con un’amica e il suo ex fidanzato, offrono un’intensa testimonianza di quei drammatici istanti.

Il Tg1 ha mostrato in esclusiva un video che mostra gli ultimi istanti di vita di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci. Nelle immagini si vede Martina inizialmente con un’amica e con quello che da lì a pochi minuti diventerà il suo assassino. La 14enne mangia un gelato, passeggia con l’amica e il suo ex fino all’alloggio abbandonato del custode del campo sportivo di Afragola dove troverà la morte. L’amica, infatti, lascia i due da soli nel casale dove Alessio Tucci successivamente ucciderà la ragazza colpendole più volte alla testa con un masso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gli ultimi istanti di vita di Martina Carbonaro: il filmato che la ritrae insieme al suo assassino | VIDEO

Gli ultimi “cento passi” di Martina con il suo killer. "Farò la carabiniera per aiutare gli altri” - Gli ultimi cento passi di Martina raccontano la sua difficile lotta contro il killer, ma anche il suo grande entusiasmo per il ballo e la ginnastica artistica. 🔗continua a leggere

