Gli studenti dell' istituto comprensivo di Alanno in visita nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau in Polonia

A aprile, gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Alanno hanno visitato i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau in Polonia, un’esperienza educativa e significativa per valorizzare la memoria storica. Accompagnati da docenti e dal sindaco Oscar, i giovani hanno approfondito la storia dell’Olocausto, contribuendo alla tutela della nostra memoria collettiva.

Si è tenuto nel mese di aprile un viaggio organizzato d'istruzione nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau in Polonia degli studenti dell'Istituto comprensivo di Alanno accompagnati da tre docenti, dal Dirigente scolastico Marsili Maria Teresa, dal Sindaco di Alanno Oscar. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Gli studenti dell'istituto comprensivo di Alanno in visita nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau in Polonia

