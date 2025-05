Gli italiani del 2025? Rateizzano le spese trascurano la salute e viaggiano di meno

Nel 2025, gli italiani tendono a rateizzare le spese, trascurano maggiormente la salute e riducono i viaggi, riflettendo un clima di maggiore insicurezza e pressione economica. Secondo il 37° Rapporto Italia 2025 di Eurispes, la fiducia nelle Istituzioni diminuisce, evidenziando cambiamenti nelle priorità e nelle percezioni dei cittadini.

AGI - E' in diminuzione la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema delle Istituzioni (ad indicare una diminuzione erano il 33,1% nel 2024, oggi sono il 36,5%). È quanto emerge dal 37esimo Rapporto Italia 2025 curato dall'Eurispes. Fiducia nel Presidente della Repubblica . Questo andamento negativo non è però riscontrabile in tutte le Istituzioni osservate singolarmente. Infatti, cresce sempre più la fiducia dei cittadini nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal 60,8% del 2024 al 63,6% del 2025. Diminuiscono invece i consensi nei confronti del Parlamento (dal 33,6% al 25,4% di quest'anno); in misura minore per l' Esecutivo (dal 36,2% del 2024 al 30,2%), in linea con il trend degli ultimi anni; cala anche la fiducia nella Magistratura (dal 47% al 43,9%). 🔗 Leggi su Agi.it