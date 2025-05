Gli eventi incendiano la Riviera | Rimini Wellness Bob Sinclair Music On Sagra delle Ciliegie e Cattolica Retrò

Scopri il fine settimana più ricco e variegato sulla riviera di Rimini, tra eventi musicali con Bob Sinclar, Falò e Cibo alla Sagra delle Ciliegie e emozionanti rievocazioni retrò a Cattolica. Un'ampia offerta di appuntamenti tra spiaggia, musica e tradizione per vivere momenti indimenticabili in provincia e nell'entroterra. Il weekend in Emilia-Romagna si tinge di colori e suoni, creando l’atmosfera perfetta per ogni visitatore.

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Gli eventi incendiano la Riviera: Rimini Wellness, Bob Sinclair, Music On, Sagra delle Ciliegie e Cattolica Retrò

