Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Scopri gli eventi imperdibili del weekend a Modena e provincia, tra concerti esclusivi e musica live di grande livello. Da Eiffel 65 a DJ Albertino, Moodna Park riaccende il Parco Ferrari con quattro giorni di festa e musica, riconsegnando alla città un luogo storico per gli appassionati.

Dagli Eiffel 65 a dj Albertino, Moodna Park riaccende il Parco Ferrari con 4 giorni di concerti Moodna Park è il nome del festival organizzato tra il 30 maggio e il 2 giugno al Parco Ferrari, che riconsegnerà alla musica quell'area che 8 anni fa ha conosciuto il più grande evento della storia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Moodna Park: quattro giorni di festival tra musica, cibo e mercatini creativi - Dal 30 maggio al 2 giugno, Moodna Park trasforma il Parco Enzo Ferrari di Modena in un habitat di musica, cibo e creatività . 🔗continua a leggere

