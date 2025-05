Gli avversari Fiducia Stroppa | Squadra in salute In queste partite decisivi gli episodi

In queste partite decisive, la Cremonese di Giovanni Stroppa si presenta in ottima forma e con la piena fiducia del suo tecnico, consapevole dell'importanza degli episodi e dell'equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Nonostante alcune assenze chiave, la squadra è pronta a dare il massimo per ottenere risultati importanti in una sfida dall'epilogo incerto.

"La posta in palio è altissima, gli episodi saranno determinanti, dovremo essere bravi in entrambe le fasi". CosĂŹ il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa (nella foto), che nell’annunciare le assenze di Bianchetti e Saro, ha posto l’accento sul buon momento dei suoi giocatori: "La squadra è in ottime condizioni, abbiamo cercato di recuperare energie mentali e fisiche. Non dovremo concedere nulla allo Spezia, squadra cinica che può metterti in difficoltĂ in qualsiasi parte del campo. Mettiamo da parte la partita disputata in campionato al ‘Picco’, sarĂ tutta un’altra gara. Sfidiamo uno Spezia forte, ma lo siamo anche noi, faccio i complimenti a D’Angelo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Š Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Fiducia Stroppa: "Squadra in salute. In queste partite decisivi gli episodiÂť

