gli animatori a lezione di emergenza oratori estivi più sicuri

Torna il progetto “ Oratori Sicuri - un sistema per fare la differenza“ dopo il grande successo delle precedenti edizioni. L’appuntamento è in calendario per domenica 8 giugno, ed è stato ideato dal Gruppo Giovanile di Avis Meda. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli animatori degli oratori estivi della città in una mattinata di formazione sulle grandi emergenze sanitarie e sui piccoli incidenti quotidiani che potrebbero verificarsi. Molte sessioni interattive sono in programma per oltre un centinaio di partecipanti: dalla teoria su malori e traumi alle pratiche di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, passando per attività di potenziamento delle capacità di comunicazione e lavoro in gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it