Gli alunni delle scuole primarie in visita nel comando della compagnia dei carabinieri di Penne

Gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "Giardini - Paratore" di Penne hanno avuto l'opportunità di visitare il comando della compagnia dei Carabinieri, un’esperienza educativa importante nel percorso di approfondimento su cultura e legalità. Questa visita, realizzata il 28 maggio grazie alla collaborazione della dirigente scolastica, permette ai giovani di conoscere da vicino il ruolo fondamentale dei carabinieri per il territorio.

Gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell'istituto comprensivo "Giardini - Paratore" di Penne il 28 maggio hanno fatto visita alla caserma della compagnia dei carabinieri di Penne, nell'ambito del progetto "Cultura e legalità" e grazie alla collaborazione della dirigente.

