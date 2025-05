Gli alunni della scuola primaria Ceci in caserma

Anche quest’anno, gli alunni della scuola primaria Ceci di Montegiorgio partecipano a incontri dedicati alla cultura della legalità, organizzati dai Carabinieri in collaborazione con il Ministero. Questa iniziativa, rivolta ai giovani studenti, mira a promuovere valori di rispetto e responsabilità fin dalla giovane età.

Continuano anche quest’anno gli incontri inseriti nella campagna condotta dai carabinieri, in sinergia con il ministero, volta a diffondere la cultura della legalità, tra i banchi di scuola e non solo. La Compagnia di Montegiorgio ha ospitato gli studenti delle classi prima, seconda e terza della locale scuola primaria Ceci che hanno anche partecipato al progetto "il Carabiniere, un amico che mi ascolta, un amico che mi aiuta". Ai bambini, pieni di domande e curiosità, i militari dell’Arma hanno raccontato com’è il lavoro e come si vive nella "casa del carabiniere", iniziando dall’alzabandiera con tanto di inno nazionale, che tutti hanno cantato insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli alunni della scuola primaria Ceci in caserma

