Gli abitanti del villaggio sulle Alpi salvati dagli scienziati la previsione sul crollo del ghiacciaio che ha travolto Blatten – Il video

Scopri come gli scienziati hanno previsto il crollo del ghiacciaio Birch e hanno salvato gli abitanti di Blatten dalla tragica colata di ghiaccio e detriti. Guarda il video e approfondisci le analisi che hanno permesso di anticipare questo evento naturale nei pressi delle Alpi svizzere.

Un enorme blocco del ghiacciaio Birch si è staccato, mercoledì 28 maggio, innescando una colata di ghiaccio, fango e detriti che ha sepolto la maggior parte del villaggio di Blatten, a 1.500 metri di altitudine, nella valle di Loetschental, nel Canton Vallese, in Svizzera. Il crollo del ghiacciaio però non è stata una cosa improvvisa: lo sgretolamento di una cresta aveva già allertato le autorità locali lo scorso 19 maggio, che avevano tenuto monitorata la situazione e avevano deciso di evacuare i circa 300 abitanti del villaggio. Il distaccamento ha causato un terremoto di magnitudo 3,1 sulla scala Richter e ha ostruito anche il corso del torrente Lonza a causa della massa alta diversi metri. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gli abitanti del villaggio sulle Alpi salvati dagli scienziati, la previsione sul crollo del ghiacciaio che ha travolto Blatten – Il video

