Gkn niente corsi per gli ex lavoratori La polemica sulla mozione bocciata

La bocciatura della mozione sulla tutela dei lavoratori ex Gkn ha generato forti polemiche, con la consigliera Sandra Bianchini di Fratelli d’Italia che accusa la maggioranza di aver voltato le spalle ai dipendenti. Questa decisione mette in discussione le aspettative di ricollocamento e supporto per gli ex lavoratori, alimentando il dibattito sulla attenzione delle istituzioni alle sorti dei lavoratori coinvolti.

"Hanno voltato le spalle ai lavoratori della ex Gkn": la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Sandra Bianchini, commenta così l’esito della votazione di martedì. Con la bocciatura, da parte della maggioranza, della mozione presentata dal suo partito e che invitava la giunta regionale ad attivarsi per ricollocare i lavoratori "prevedendo – spiega Bianchini – una serie di percorsi di riqualificazione specifici". La mozione, infatti, era stata presentata a seguito di un incontro con una rappresentanza di coloro che "ancora non hanno trovato una nuova occupazione. Molte di queste persone – aggiunge - sono operai generici a cui mancano pochi anni a raggiungere l’età della pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gkn, niente corsi per gli ex lavoratori. La polemica sulla mozione bocciata

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gkn, niente corsi per gli ex lavoratori. La polemica sulla mozione bocciata; Ex GKN, Governo Meloni sempre assente. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ex Gkn, Bianchini (FdI) incontra i lavoratori: “Oltre 100 operai non ricollocati, la Regione non spenda soldi pubblici per i consorzi” - ?FIRENZE - "Sono circa un centinaio i lavoratori della Qf-ex Gkn a non essere stati ricollocati nel mondo del lavoro. Come ho sempre sostenuto il ... 🔗Si legge su piananotizie.it

Ex GKN, Governo Meloni sempre assente - FIRENZE: Replica a FdI in Consiglio regionale: “Bocciato un atto strumentale che non chiama mai in causa il Governo Meloni" ... 🔗Secondo toscanamedianews.it

Approvata mozione per sostenere il Consorzio ex GKN - Il Consiglio comunale ha approvato una mozione per sostenere il Consorzio per lo sviluppo industriale della piana fiorentina. 🔗Riporta nove.firenze.it

Gkn, la prima notte in fabbrica per i 422 licenziati: Siamo qui per i nostri diritti