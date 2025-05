Giustizia e premierato le due riforme in contemporanea in Aula a luglio | l’ira delle opposizioni

A luglio, in aula alla Camera, sono previste in simultanea due importanti riforme costituzionali: il premierato e la separazione delle carriere dei magistrati. Questa proposta, avanzata dalla maggioranza, ha suscitato le forti proteste delle opposizioni, che la considerano una forzatura istituzionale da evitare.

La maggioranza ha avanzato nella riunione dei capigruppo a Montecitorio l’ipotesi di inserire nel calendario di luglio della Camera dei deputati e in contemporanea le due riforme costituzionali su separazione delle carriere dei magistrati e premierato. Un’idea, questa, che ha provocato la dura reazione delle opposizioni. «Crediamo sia una forzatura e non siamo disponibili ad accettare compressioni. Evidentemente dopo il decreto sicurezza la spartizione tra le forze di maggioranza si è rimessa in moto e questo è un altro tassello di quel disegno volto a mettere in discussione l’equilibrio delle nostre istituzioni», ha detto la capogruppo dem Chiara Braga. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giustizia e premierato, le due riforme in contemporanea in Aula a luglio: l’ira delle opposizioni

