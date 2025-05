Giuseppe Marra trovato morto in casa l' amica difende Lorenza Scarpante | Non gli avrebbe mai fatto del male

La tragica morte di Giuseppe Marra in casa ha suscitato scalpore, con la sua amica Lorenza Scarpante che si difende, affermando che non gli avrebbe mai fatto del male. La vicina rivela tensioni familiari e segnali di disagio, sottolineando la preoccupazione di Lorenza per l'amico. Scopri tutti i dettagli di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

La vicina di Giuseppe Marra rivela liti familiari e segnali di disagio. Lorenza Scarpante sarebbe stata spaventata per lui. "Non l'avrebbe mai fatto". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giuseppe Marra trovato morto in casa, l'amica difende Lorenza Scarpante: "Non gli avrebbe mai fatto del male"

Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Bologna, scatenando un'inchiesta per omicidio da parte dei carabinieri.

Giuseppe Marra trovato morto in casa, l'amica difende Lorenza Scarpante: "Non gli avrebbe mai fatto del male"

Da virgilio.it: La vicina di Giuseppe Marra svela liti familiari e segnali di disagio. Lorenza Scarpante sarebbe stata spaventata per lui. "Non l'avrebbe mai fatto" ...

Giuseppe Marra trovato morto in casa: indagata la moglie/ Testa spaccata contro il muro: “Ci eravamo drogati”

Riporta ilsussidiario.net: Giuseppe Marra, arrestata la moglie Lorenza Scarpante: secondo gli inquirenti avrebbe sbattuto più volte la testa del marito contro il muro ...

Chi era il 59enne Giuseppe Marra, trovato morto in casa a Bologna: “È caduto, chiamate qualcuno”

Segnala fanpage.it: Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto con numerose ferite alla testa martedì 27 maggio all'interno dell'appartamento dove abitava, a Bologna ...