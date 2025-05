Giuntoli via dalla Juve? Di chi è stata la decisione e quando può arrivare la comunicazione ufficiale Ultimissime

Cristiano Giuntoli sta per lasciare la Juventus, con la decisione presa dalla proprietà e vicina alla fase ufficiale. Secondo quanto riportato da JuventusNews24, l'addio potrebbe essere annunciato a breve, con una comunicazione ufficiale che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e dettagli su questa importante svolta.

Giuntoli via dalla Juve? Chi ha preso la decisione e quando può arrivare la comunicazione ufficiale. Novità importanti e tutti i dettagli. Come confermato da Giovanni Albanese, Cristiano Giuntoli e la Juventus sono vicini ai titoli di coda del rapporto, per decisione della proprietà. La comunicazione ufficiale può arrivare a breve, con il dirigente che lascerà il club bianconero insieme ai suoi uomini di fiducia. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli via dalla Juve? Di chi è stata la decisione e quando può arrivare la comunicazione ufficiale. Ultimissime

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

