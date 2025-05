Giuntoli non sarà più il direttore sportivo della Juve | piovono conferme sulla scelta del club Ecco come cambia la dirigenza e le mosse di calciomercato

Clamoroso cambio alla Juventus: Andrea Giuntoli non sarà più il direttore sportivo del club, aprendo un nuovo capitolo per la gestione della squadra e il mercato estivo. Ecco tutte le ultime novità e le mosse previste dalla dirigenza bianconera.

Giuntoli non sarà più il direttore sportivo della Juve: tutti gli aggiornamenti sulle prossime mosse del club. Piovono conferme su quelle che saranno le mosse della Juve dal punto di vista dirigenziale. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, Giuntoli lascerà i bianconeri mentre arriverà a Torino Comolli, ex presidente del Tolosa. PAROLE – «Era una notizia che era nell’aria. Ieri è arrivata la conferma di Comolli alla Juve, una figura molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati con un contratto di tre anni. Saluta invece Cristiano Giuntoli mentre potrebbe esserci il ritorno di Tognozzi anche se non come Chief Scout. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli non sarà più il direttore sportivo della Juve: piovono conferme sulla scelta del club. Ecco come cambia la dirigenza e le mosse di calciomercato

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo. Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri»



