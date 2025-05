Giuntoli Juventus | perché l’avventura del dirigente è arrivata al capolinea Le ragioni che muovono la possibile separazione

Scopri le ragioni che potrebbero portare alla fine dell’avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus, meno di due anni dopo il suo arrivo a Torino. Un’analisi dei fattori che stanno motivando la possibile separazione tra il dirigente e il club bianconero.

Giuntoli Juventus: perché l’avventura del direttore sportivo è arrivata al capolinea. I motivi dietro alla possibile separazione. Come confermato dal Corriere della Sera, l’avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus sembra ormai giunta al capolinea, a meno di due anni dal suo arrivo a Torino. Il responsabile dell’area tecnica bianconera era da tempo sotto osservazione da parte della proprietà, soprattutto alla luce di alcune scelte di calciomercato discutibili, di una stagione molto complicata e della deludente parentesi con Thiago Motta in panchina. Nonostante i meriti riconosciuti a Giuntoli, come il ringiovanimento della rosa e la riduzione del monte ingaggi, questi risultati non sono stati sufficienti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juventus: perché l’avventura del dirigente è arrivata al capolinea. Le ragioni che muovono la possibile separazione

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Juventus Avventura Dirigente Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sky – La Juventus prepara la rivoluzione: a rischio anche il futuro di Giuntoli. Scenari e sostituti; Juve, Comolli sarà il nuovo direttore generale. Da Giuntoli a Chiellini, la struttura del club; Perché si parla di Damien Comolli alla Juventus: chi è il dirigente che criticò Agnelli; Comolli la prossima settimana sarà in Italia per cominciare la sua avventura alla Juventus. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, è addio con Giuntoli: verso l'interruzione anticipata del rapporto - La Juventus ha preso la decisione di interrompere anticipatamente il rapporto con Cristiano Giuntoli. Il dirigente ex Napoli, infatti, non ha convinto la società che, in piena ristrutturazione, ha dec ... 🔗Segnala msn.com

Giuntoli-Juventus, avventura ai titoli di coda: la decisione di Elkann - Giuntoli-Juventus, avventura ai titoli di coda: la decisione di John Elkann. Le ultimissime (LaPresse) – JMania.it Si stanno decidendo solo in questo momento la forma e la modalità della decisione ... 🔗Si legge su jmania.it

Juventus, come si ridisegna la dirigenza senza Giuntoli e con Comolli e Tognozzi - In casa Juventus in queste ore sta maturando una decisione clamorosa, quella di dare il benservito, dopo due stagioni di permanenza a Torino, a Cristiano Giuntoli,. 🔗Riporta msn.com