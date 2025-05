Giuntoli Juventus addio vicino! C’è la data della decisione definitiva | i dettagli

La Juventus si prepara a un cambio di guardia: Cristiano Giuntoli è vicino all'addio. Mentre il club riflette sul futuro, la data della decisione definitiva si avvicina rapidamente. Questo scenario non solo scuote le fondamenta bianconere, ma si inserisce in un trend crescente di trasformazione nel calcio italiano, dove le scelte dirigenziali diventano sempre più strategiche. Riuscirà la Juve a risollevare le sorti con una nuova visione?

Ci sono sviluppi significativi riguardo al futuro di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione al direttore sportivo, ma l'annuncio è atteso nelle prossime.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Scrive sport.sky.it: Le decisioni di John Elkann a proposito della riorganizzazione del club, di cui Sky Sport vi parlò qualche giorno fa sulle varie aree, sportiva in particolare, ha portato come anticipato alla chiusura ...

Segnala informazione.it: Giuntoli Juve, sempre più vicino all’addio dai bianconeri: ecco cosa sta succedendo e gli scenari per il futuro Arrivano importanti aggiornamento su quello che sarà il futuro di Cristiano Giuntoli. Se ...

Lo riporta msn.com: La Juventus ha preso la decisione di interrompere anticipatamente il rapporto con Cristiano Giuntoli. Il dirigente ex Napoli, infatti, non ha convinto la società che, in piena ristrutturazione, ha dec ...