Giuntoli Juve vicinissimo l’addio del dirigente bianconero! Stasera la decisione UFFICIALE della società

Giuntoli Juventus, vicinissimo all'addio: stasera la decisione ufficiale della società segnerà un importante cambiamento nel management bianconero. Le ultime indiscrezioni raccontano di una profonda ristrutturazione societaria in atto, con novità che interesseranno il futuro del club e della sua leadership.

Giuntoli Juve, vicinissimo l'addio del dirigente bianconero. Ecco le ultime indiscrezioni su quello che sarà il suo futuro La Juventus prosegue la sua profonda ristrutturazione societaria, con importanti novità che stanno prendendo forma in queste ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero sta definendo una nuova strategia organizzativa che coinvolge figure chiave .

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. 🔗continua a leggere

