Giuntoli Juve sempre più vicino l’addio! Ecco quando verrà presa la decisione definitiva | tutti gli ultimi aggiornamenti

Cristiano Giuntoli è sempre più vicino all'addio alla Juventus, con decisioni chiave che verranno comunicate a breve. Gli ultimi aggiornamenti segnalano modifiche in vista per il futuro del dirigente, mentre i fans attendono chiarimenti ufficiali sui prossimi passi della società bianconera. Resta aggiornato su tutte le novità con JuventusNews24.

Giuntoli Juve, sempre più vicino all’addio dai bianconeri: ecco cosa sta succedendo e gli scenari per il futuro. Arrivano importanti aggiornamento su quello che sarà il futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la decisione del club bianconero non è stata ancora comunicata al ds della Juve ma verrà fatto nelle prossime ore. Il punto fatto da Di Marzio e Marchetti: PAROLE – «Una rivoluzione che parte dall’alto, con Elkann che ha voluto fare una discussione interna. La proprietà è sempre stata molto vicina alla squadra e il fatto di essere arrivati in Champions non ha coperto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, sempre più vicino l’addio! Ecco quando verrà presa la decisione definitiva: tutti gli ultimi aggiornamenti

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Juve Vicino Addio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Sky – La Juventus prepara la rivoluzione: a rischio anche il futuro di Giuntoli. Scenari e sostituti; Giuntoli, addio alla Juve? Pronto il nuovo dirigente bianonero; La Juve stravolge la dirigenza, non solo Giuntoli: doppio addio già chiuso; Da Torino: difficile che Conte non vada alla Juve! Giuntoli in bilico potrebbe dire addio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juventus, il direttore sportivo Giuntoli vicino all'addio: le news - Le decisioni di John Elkann a proposito della riorganizzazione del club, di cui Sky Sport vi parlò qualche giorno fa sulle varie aree, sportiva in particolare, ha portato come anticipato alla chiusura ... 🔗Segnala sport.sky.it

Juve, Giuntoli in bilico: si va verso l’addio - Potrebbe concludersi dopo due stagioni il rapporto tra il Managing Director Football e il club bianconero: la situazione ... 🔗Secondo msn.com

Cristiano Giuntoli, cacciato dalla Juventus!/ I motivi dell’addio, ecco chi prende il suo posto! - Cristiano Giuntoli, addio alla Juventus/ Il direttore sportivo paga i vari errori compiuti in sede di mercato e il progetto Thiago Motta (29 maggio 2025) ... 🔗ilsussidiario.net scrive