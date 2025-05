Giuntoli Juve | a breve la decisione ufficiale sul futuro del dirigente Si va verso questa direzione cosa sta succedendo

Il futuro di Cristiano Giuntoli alla Juventus è ormai vicino a una decisione ufficiale, con la società che sta completando importanti ristrutturazioni. Secondo fonti come Sky e JuventusNews24, si prospetta un cauto ma deciso cambio di rotta, con novità che potrebbero rivoluzionare il percorso del dirigente e la gestione della squadra.

Giuntoli Juve: arriverà presto la decisione ufficiale sul futuro del dirigente. Si va verso questa direzione, cosa potrebbe accadere. Come riportato da Sky, la Juve continua la sua ristrutturazione societaria, con importanti cambiamenti in corso. Tra le novità: l’arrivo di Comolli, il ritorno di Tognozzi e un ruolo sempre più centrale per Chiellini. Parallelamente, si profila l’addio di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo, come stabilito da John Elkann. La decisione ufficiale della Juventus sarà presa a breve, ma tutto lascia presagire una separazione anticipata. Restano da definire soltanto le modalità e i tempi dell’annuncio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve: a breve la decisione ufficiale sul futuro del dirigente. Si va verso questa direzione, cosa sta succedendo

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli. 🔗continua a leggere

