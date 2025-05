Giuliacci smonta tutte le fake news sul ponte del 2 giugno | che tempo farà davvero

Scopri la verità sul meteo del ponte del 2 giugno grazie alle previsioni del colonnello Mario Giuliacci, che smonta le false convinzioni sulle fake news meteorologiche. Rimani aggiornato su temperature, temporali e climatiche reali per pianificare al meglio il tuo weekend lungo.

Che tempo è previsto per il ponte del 2 giugno e l'ultimo weekend di maggio? A parlarne e a fare la sua previsione è il colonnello Mario Giuliacci, che smonta diverse fake news sul meteo nel suo canale YouTube: “Non è vero che ci sono tanti temporali in giro, che ci saranno temperature oltre 35-36 gradi, non è vero. Per quanto riguarda i fenomeni, infatti, pochissime località vedranno temporali, intanto venerdì 30 maggio sarà bello, sabato 31 maggio qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, domenica 1 giugno qualche temporale qua e là sulle Alpi, sulla Lombardia sempre pomeriggio. Lunedì 2 giugno qualche temporale locale sulle Alpi vicino a zone pedomontane, come si vede quasi tutta l'Italia con bel tempo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliacci smonta tutte le fake news sul ponte del 2 giugno: che tempo farà davvero

Cerca Video su questo argomento: Giuliacci Smonta Tutte Fake Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meteo, Giuliacci perde le staffe: "Fake news sul caldo, stupidario meteorologico"

Come scrive iltempo.it: Il Colonnello Giuliacci smonta le fake news dei tg e dei giornali in merito ... Intervistato da Libero, il fisico ex Aeronautica militare ha spento tutte le voci citati in precedenza: "Giugno ...

Struttura, traffico, inquinamento: tutte le fake (smontate) sul Ponte sullo Stretto

Riporta ilgiornale.it: I detrattori del Ponte sullo Stretto dovranno mettersi, una volta per tutte, il cuore in pace ... cittadini si pongono e le risposte che smontano le fake news di chi vuole mettere i bastoni ...

"Ma quale caldo record...". Giuliacci smonta le bufale sul meteo

Da ilgiornale.it: Ogni estate per i telegiornali diventa la più calda di sempre, un allarmismo senza alcun fondamento che si ripete puntualmente tutti gli anni: non usa giri di parole Mario Giuliacci per ...