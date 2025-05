Giuli sfiducia Borgonzoni | al ministero della Cultura volano stracci tra Lega e FdI

Il clima al Ministero della Cultura si fa sempre più teso, con conflitti tra Lega e FDI che alimentano il clima di sfiducia tra le figure di Giuli e Borgonzoni. Questa dinamica riflette le sfide politiche e le continue tensioni all’interno del governo Meloni, rendendo instabile la guida del dicastero culturale italiano.

Clima teso al ministero della Cultura. Da quando il governo Meloni è in carica il dicastero ha cambiato più volte i suoi vertici politici: dall'addio del ministro Gennaro Sangiuliano per i rapporti con Maria Rosaria Boccia alle dimissioni "immediate" del sottosegretario Vittorio Sgarbi.