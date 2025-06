Giugliano scherzo al prof finisce male | docente aggredito da studente che poi scappa in scooter

Un episodio inquietante scuote il mondo della scuola a Giugliano in Campania: un semplice scherzo si trasforma in violenza, quando un studente aggredisce un insegnante e poi scappa in scooter. Un gesto che solleva molte domande sulla gestione degli episodi di tensione all’interno degli istituti. La comunità rimane scioccata di fronte a questo grave incidente, che mette in discussione la sicurezza nelle scuole e richiede urgentemente interventi concreti.

Grave episodio di violenza nella giornata di ieri all'istituto superiore "Guglielmo Marconi" di Giugliano in Campania. Un alunno ha aggredito fisicamente un docente per poi darsi alla fuga in sella al suo ciclomotore. I fatti si sono verificati intorno alle 13:30, all'esterno del plesso scolastico situato in via Spazzilli, all'orario di uscita degli studenti.

