Giugliano festeggiamenti | tra i momenti ludici più attesi c’è l’asta benefica

Partecipa ai festeggiamenti di Giugliano in onore di Maria Santissima della Pace, dove uno degli eventi più attesi è l’asta benefica condotta da Pasquale Ascione in piazza Annunziata. Questo momento ludico, simbolo di solidarietà e tradizione, rappresenta un'occasione speciale per sostenere cause nobili mentre si gode dell’atmosfera festosa della kermesse.

Giugliano. Tra i momenti più attesi e caratteristici della festa in onore a Maria Santissima della Pace a Giugliano, l'asta benefica anche quest'anno occuperà un ruolo importante nel segmento ludico della kermesse. A condurre il momento per la seconda volta in piazza Annunziata sarà il signor Pasquale Ascione. "Anche quest'anno abbiamo voluto fortemente che l'asta .

