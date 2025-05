Giugliano case ai rom in via Palmentiello | firmati i primi sei contratti

A Giugliano, sei famiglie rom hanno firmato i primi contratti per entrare negli alloggi di via Palmentiello, beni confiscati alla camorra. Questa iniziativa segna un passo importante verso l'inclusione sociale e la ricostruzione della dignitĂ per le comunitĂ rom.

Da oggi le famiglie rom avranno una casa a Giugliano. Non tutte, ma per almeno 40 persone si apre una nuova pagina di dignitĂ e inclusione. Da questa sera potranno finalmente entrare negli alloggi di via Palmentiello –  beni confiscati alla camorra – dove sono stati firmati i primi sei contratti come previsto dal piano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, case ai rom in via Palmentiello: firmati i primi sei contratti

