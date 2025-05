Giuffredi Ag Esposito | Piace al Napoli ma decide l’Inter club serio!

L'agente sportivo Mario Giuffredi ha confermato l'interesse del Napoli per Francesco Pio Esposito, un giovane talento attualmente in prestito allo Spezia. Tuttavia, la decisione definitiva spetterà all'Inter, mantenendo vivo il suo futuro tra i nerazzurri fino al 2030.

L’agente sportivo Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare dell’interesse del Napoli per un suo assistito, Francesco Pio Esposito. Il giovane promettente attaccante di proprietà dell’Inter, in questa stagione in prestito allo Spezia in Serie B, a da poco rinnovato il suo accordo con i nerazzurri fino al 2030. LA SITUAZIONE – Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del futuro di uno dei suoi assistiti, Francesco Pio Esposito. Nelle ultime settimane è circolata la voce che il giovane attaccante dell’ Inter e della Nazionale under 21 italiana fosse seguito attentamente dal Napoli. 🔗 Leggi su Inter-news.it