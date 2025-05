Giubileo delle Famiglie Adriano Bordignon Presidente Forum delle Associazioni Familiari | Costruire un’agenda comune con al centro la famiglia

Il Giubileo delle Famiglie, promosso da Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, invita a costruire un’agenda condivisa centrata sulla famiglia come fondamentale risorsa di speranza, solidarietà e bene comune. È un’occasione per riflettere sul valore spirituale e sociale della famiglia, ruolo insostituibile nella crescita della società e della Chiesa.

"Il Giubileo ci ricorda che il tempo della famiglia è un tempo di speranza. Oggi siamo chiamati a riflettere sul valore spirituale e comunitario della famiglia, ma anche sul suo ruolo insostituibile nella costruzione del bene comune. La famiglia è una risorsa preziosa per la Chiesa e la società

