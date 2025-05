Giro Next Gen 2025 il percorso e le tappe

Scopri il percorso e le tappe del Giro Next Gen 2025, l'attesa gara riservata ai migliori Under-23 che si terrà dal 15 al 22 giugno 2025. Dopo l'entusiasmante fase finale del Giro d'Italia 2025 a Roma, si svela il tracciato di questa prestigiosa competizione dedicata alle giovani promesse del ciclismo.

Roma, 29 maggio 2025 - Nei giorni in cui il Giro d'Italia 2025 sta entrando nel suo vivo prima del gran finale di domenica a Roma, viene sollevato il velo anche sul percorso del Giro Next Gen 2025, l'omologa gara riservata agli Under-23 in programma dal 15 al 22 giugno 2025. Il percorso del Giro Next Gen 2025. La caccia al successore di Jarno Widar scatterà da Rho con una cronometro individuale di 8,4 km, i primi dei 1057 km previsti, per un dislivello totale di 14.100 metri. Le tappe in totale saranno 8, di cui 1 cronometro, 3 di media montagna e 2 per velocisti, per provare a scovare i talenti del futuro in ogni salsa.

