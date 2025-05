Giro d' Italia Nico Denz fa il vuoto nella diciottesima tappa

Nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, Nico Denz ha dominato lasciaando il segno con una vittoria facile e convincente sulla lunga distanza tra Morbegno e Cesano Maderno. Il talento tedesco della Red Bull-BORA-hansgrohe ha fatto il vuoto, consolidando la sua leadership e regalando un momento memorabile alla corsa rosa.

Nico Denz ha vinto per distacco la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri. Il tedesco della Red Bull-BORA-hansgrohe, al suo terzo centro in carriera nella corsa Rcs, ha anticipato di oltre un minuto l'azzurro Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e il belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), rispettivamente secondo e terzo. Giornata tranquilla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giro d'Italia, Nico Denz fa il vuoto nella diciottesima tappa

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Nico Denz, la fuga non collabora

