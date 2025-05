Giro d' Italia la vittoria di Nico Denz dimostra che il ciclismo prende spunto dall’animo di un luogo

La vittoria di Nico Denz al Giro d'Italia dimostra come il ciclismo sia profondamente radicato nell'anima di un territorio. Come sottolineato dal conte Francesco Teodoro Arese Lucini, ogni luogo, anche il più piccolo, ispira passione e cambiamento, riflettendo lo spirito ardimentoso delle sue comunità.

Fu il conte Francesco Teodoro Arese Lucini a dire al pittore Francesco Hayez che a Cesano Maderno c’è sempre un’aria animosa e che per cambiare le cose che non cambiano è il caso di farci un passaggio. I suoi antenati quel posto di poche migliaia di anime, e tutte ardimentose, se l’erano comprato secoli prima e parecchie volte erano dovuti scendere a compromessi per non ritrovarsi con i loro possedimenti a fuoco e loro in mutande. Erano pur sempre i discendenti di quelli che s’erano rivoltati contro le monache del monastero d'Aurona perché trovavano insopportabile che imponessero loro la metà del loro raccolto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giro d'Italia, la vittoria di Nico Denz dimostra che il ciclismo prende spunto dall’animo di un luogo

