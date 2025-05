Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno | orari percorso favoriti Fuga o volata?

Scopri tutto sulla diciottesima tappa del Giro d'Italia 2025, da Morbegno a Cesano Maderno, una giornata di transizione prima del difficile weekend decisivo. Analizziamo il percorso, gli orari, i favoriti e le dinamiche di fuga o volata che potrebbero definire questa tappa, tra relax apparente e grande suspense.

Una piccola giornata di relax (almeno sulla carta) per il Giro d’Italia 2025. In attesa del durissimo weekend che deciderà la Maglia Rosa, in scena oggi la diciottesima tappa, da Morbegno a Cesano Maderno. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Le difficoltà altimetriche sono nelle fasi iniziali: primo GPM è il Parlasco, seconda categoria di 7,6 chilometri con pendenza media del 6,2. Lo sprint intermedio di Primaluna precede il Colle Balisio, terza categoria di 4.6 km al 3,3% di pendenza media. Il traguardo volante di Galbiate precede il Ravellino, terza categoria di 9 km al 4,4% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno: orari, percorso, favoriti. Fuga o volata?

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv; Giro d'Italia 2025: Christian Scaroni vince la tappa 16 con tre italiani sul podio, ritiro per Primoz Roglic. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d’Italia, classifica generale: Carapaz supera Yates. E Pellizzari cresce: è settimo - L’ecuadoriano perde terreno rispetto a uno scatenato Del Toro, ma si prende la seconda posizione. Alti e bassi per gli italiani: bene Caruso e Pellizzari, mentre Tiberi esce dalla top 10 ... 🔗Si legge su gazzetta.it

Giro d’Italia 2025, la diretta della tappa di oggi San Michele all’Adige-Bormio: partenza alle 13:00, Yates e Carapaz all’attacco di Del Toro - La tappa di oggi, San Michele all'Adige-Bormio, in diretta: la cronaca live per raccontare la scalata sulle salite iconiche del Giro d'Italia come il Passo ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Giro d’Italia 2025: Del Toro vince la 17ª tappa a Bormio e allunga in maglia rosa - Isaac Del Toro trionfa nella 17ª tappa del Giro d’Italia a Bormio e rinforza la sua maglia rosa con una gara da incorniciare ... 🔗Come scrive msn.com