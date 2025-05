Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno | orari percorso favoriti Fuga o volata in Brianza?

Scopri tutto sulla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025 da Morbegno a Cesano Maderno, una fase cruciale prima del weekend decisivo per la Maglia Rosa. Rimani aggiornato su orari, percorso, favoriti e tutte le emozioni in diretta live a partire dalle 13.50, tra fughe e volate in Brianza.

Una piccola giornata di relax (almeno sulla carta) per il Giro d’Italia 2025. In attesa del durissimo weekend che deciderà la Maglia Rosa, in scena oggi la diciottesima tappa, da Morbegno a Cesano Maderno. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.50 PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2025. Le difficoltà altimetriche sono nelle fasi iniziali: primo GPM è il Parlasco, seconda categoria di 7,6 chilometri con pendenza media del 6,2. Lo sprint intermedio di Primaluna precede il Colle Balisio, terza categoria di 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno: orari, percorso, favoriti. Fuga o volata in Brianza?

