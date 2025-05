Giro d’Italia 2025 tappa 19 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Scopri tutto sulla Tappa 19 del Giro d’Italia 2025, la sfida alpina più intensa con oltre 5.000 metri di dislivello e un percorso impegnativo. Ti sveliamo il percorso, le altimetrie, i favoriti e gli orari TV per vivere al meglio questa tappa decisiva.

Cesano Maderno, 29 maggio 2025 – Eccoli, i due D-Day del Giro d’Italia 2025. Si parte con la temutissima tappa 19, spauracchio alpino con quasi 5mila metri di dislivello. Arriva dopo il graffio in fuga di Nico Denz, a cui abbiamo assistito oggi nella diciottesima frazione con arrivo a Cesano Maderno. Ma tutte le attenzioni sono ormai dirottate sulle ultime due tappe di montagna che decideranno la corsa rosa. Non ci sono stati scossoni in classifica, il gruppo ha viaggiato tranquillo lasciando andare la fuga, e nella diciannovesima tappa ci sarà grande battaglia sul Pantaleon e sul Col de Joux. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2025, tappa 19: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025, Nico Denz vince la 18esima tappa. Del Toro ancora in maglia rosa; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Italia 2025: successo per Nico Denz, da domani si decide la corsa - Nico Denz ha conquistato oggi la sua terza vittoria in carriera al Giro d’Italia, dominando in solitaria la diciottesima tappa da Morbegno a Cesano Maderno. Il tedesco del team ... 🔗Segnala msn.com

Giro d'Italia, le classifiche: Del Toro sempre leader, Fortunato ipoteca la maglia azzurra - Tutto invariato per quanto riguarda la generale: il messicano comanda davanti a Carapaz e Yates. L’italiano dell’Xds Astana Team vede avvicinarsi la vittoria nella classifica dei Gpm ... 🔗gazzetta.it scrive

Giro d’Italia, a Cesano Maderno vince Denz. Del Toro ancora in rosa - In una tappa caratterizzata da una fuga di gruppo e dal ritiro di Ayuso, il tedesco della Red Bull prende in contropiede tutti e vince da solo. Nessuno scossone nella generale prima delle due tappe di ... 🔗Riporta msn.com